У Миколаївській ОДА порадили не розцінювати Facebook-сторінку губернатора О.Савченко як джерело інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Повідомлення у соціальних мережах не мають статусу офіційних. Так у Миколаївській обласній державній адміністрації прокоментували пост губернатора Олексія Савченка у Facebook, через який було розповсюджено ймовірно недостовірну інформацію стосовно оператора державних лотерей “М.С.Л.”, повідомляє УНН.
Зокрема, у відомстві зауважили, що офіційної інформації про неправомірну діяльність компанії “М.С.Л.” у них немає.
Нагадаємо, губернатор Миколаївської області Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив інформацію про те, що начебто співробітник оператора державних лотерей “М.С.Л.” пропонував хабар місцевому правоохоронцю.
Однак, в “М.С.Л.” цю інформацію категорично спростували, заявивши, що:
— жоден співробітник компанії не був у відрядженні в Миколаєві в той час;
— жодного співробітника компанії не було затримано у Миколаєві;
— жодних офіційних звернень до компанії щодо вищезазначеного інциденту з боку правоохоронних органів отримано не було.
Варто зауважити, що жоден уповноважений орган місцевої влади так і не зміг підтвердити інформацію, оприлюднену О.Савченком.
Радник О.Савченка Тетяна Мазниченко допустила, що інформацію в такому вигляді надали в поліції, проте коментувати в цілому ситуацію відмовилася.
У прес-службі поліції, в свою чергу, зазначили, що не володіють озвученою О.Савченком інформацією, і порадили звернутися в прокуратуру, оскільки це їх компетенція.
У прокуратурі ж заявили, що інформацію про хабар давала поліція, і більше вони нічого не знають. На запитання УНН, де зараз перебуває кримінальне провадження нібито за фактом дачі хабара поліцейському від імені “М.С.Л.”, в прес-службі прокуратури відповіли, що не знають.