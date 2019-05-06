В Николаеве исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает Заблоцкую Амину Александровну 2006 г.р., которая 3 мая ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась, передает УНН.
Приметы пропавшей девушки: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие, лицо овальное, губы пухлые.
Была одета в джинсовую куртку светло-голубого цвета, зеленые лосины, черно-белые кроссовки, при себе имела рюкзак серого цвета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение без вести пропавшей, обращаться в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98 и 102.
Как сообщал УНН, в Одесской области полиция разыскивает мужчину, который обстрелял авто с полицейским.