В Николаеве исчезла несовершеннолетняя

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 77116 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100778 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105283 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129063 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112999 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138727 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Николаеве исчезла несовершеннолетняя

Киев  •  УНН

 • 7949 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает Заблоцкую Амину Александровну 2006 г.р., которая 3 мая ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась, передает УНН.

Приметы пропавшей девушки: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие, лицо овальное, губы пухлые.

Была одета в джинсовую куртку светло-голубого цвета, зеленые лосины, черно-белые кроссовки, при себе имела рюкзак серого цвета.

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Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение без вести пропавшей, обращаться в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98 и 102.

Как сообщал УНН, в Одесской области полиция разыскивает мужчину, который обстрелял авто с полицейским.

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