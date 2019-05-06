У Миколаєві зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Заводський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області розшукує Заблоцьку Аміну Олександрівну 2006 р. н., яка 3 травня пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась, передає УНН.
Прикмети зниклої дівчини: зріст 150 см, худорлявої статури, волосся руде до плечей, очі карі, обличчя овальне, губи пухкі.
Була одягнена у джинсову куртку світло-блакитного кольору, зелені лосини, чорно-білі кросівки, при собі мала рюкзак сірого кольору.
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Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклої, звертатись до Заводського відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 або за телефонами (0512) 34-11-98 та 102.
Як повідомляв УНН, на Одещині поліція розшукує чоловіка, який обстріляв авто з поліцейським.