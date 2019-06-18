В Николаеве водитель "скорой" совершил наезд на ребенка и даже не остановился

Так, по предварительным данным правоохранителей, 18 июня на пересечении улиц Херсонское шоссе и Свиридова женщина с двумя детьми пересекала дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль частной скорой совершил наезд на шестилетнюю девочку и уехал дальше, не остановившись.

За помощью местная жительница обратилась к проезжающему служебному авто роты полиции особого назначения.

Остановившись, один из стражей остался оказать неотложную помощь ребенку, другие полицейские догнали водителя и вернули на место происшествия, вызвав специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.

Девочка была доставлена в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущена домой. Существенных травм она не получила, сообщают правоохранители.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.

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