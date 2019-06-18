В Николаеве водитель "скорой" совершил наезд на ребенка и даже не остановился
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Николаеве служащие полиции особого назначения вернули на место ДТП водителя частной "скорой", который совершил наезд на малолетнюю девочку и уехал дальше, не остановившись. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
Так, по предварительным данным правоохранителей, 18 июня на пересечении улиц Херсонское шоссе и Свиридова женщина с двумя детьми пересекала дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль частной скорой совершил наезд на шестилетнюю девочку и уехал дальше, не остановившись.
За помощью местная жительница обратилась к проезжающему служебному авто роты полиции особого назначения.
Остановившись, один из стражей остался оказать неотложную помощь ребенку, другие полицейские догнали водителя и вернули на место происшествия, вызвав специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.
Девочка была доставлена в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущена домой. Существенных травм она не получила, сообщают правоохранители.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.
Как сообщал УНН, накануне в Николаевской области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви.