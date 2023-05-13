В Николаеве попали в хлебозавод и детсад, пострадали трое гражданских - мэр

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"Около половины второго ночи раздалось два взрыва. Городские службы выехали на место и обнаружили два попадания снарядов: в ближайшее предприятие и на территорию детского сада. Здесь нет никаких военных объектов, более того, мы готовили этот садик к открытию, поэтому убрали территорию", - рассказал мэр.

Он добавил: "По словам очевидцев, первая ракета прилетела в детский сад, вторая - на предприятие. Эта зона - индустриальная. Это Николаевский хлебозавод, который обеспечивает хлебом николаевцев и херсонцев".

Детали

По словам Сенкевича, в результате атаки пострадала техника, которая была задействована в перевозке хлеба в Херсон и Николаев, что может повлиять на логистику. Он также сообщил, что из-за попадания большое количество домов осталось без окон и дверей из-за мощной волны.

"Люди пострадали, к счастью, не так много. Двум людям сразу на месте была оказана помощь, одного госпитализировали. Убитых нет", - отметил Сенкевич.

Городской голова проинформировал, что сейчас на месте работают коммунальные службы, людей обеспечивают убежищем, предоставляют еду и воду.

Напомним

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ночью оккупанты атаковали Николаев БПЛА "Shahed-136/131". Боеприпасы попали в жилую пятиэтажку и предприятие, пожары ликвидированы.