У Миколаєві влучили у хлібзавод та дитсадок, постраждало троє цивільних - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти влучили у дитячий садок та Миколаївський хлібний завод. Унаслідок атаки ворога постраждало троє цивільних, одного з них госпіталізували, повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Близько пів на другу ночі пролунало два вибухи. Міські служби виїхали на місце і виявили два попадання снарядів: в найближче підприємство та на територію дитячого садка. Тут немає жодних військових об'єктів, більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію", - розповів міський голова.
Він додав: "За словами очевидців, перша ракета прилетіла в дитячий садок, друга - на підприємство. Ця зона - індустріальна. Це Миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і херсонців".
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За словами Сєнкевича, унаслідок атаки постраждала техніка, яка була залучена до перевозки хліба у Херсон і Миколаїв, що може вплинути на логістику. Він також повідомив, що через влучання велика кількість будинків залишилася без вікон та дверей через потужну хвилю.
"Люди постраждали, на щастя, не так багато. Двом людям одразу на місці було надано допомогу, одного госпіталізували. Вбитих немає", - зазначив Сєнкевич.
Міський голова поінформував, що наразі на місці працюють комунальні служби, людей забезпечують прихистком, надають їжу та воду.
Нагадаємо
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі окупанти атакували Миколаїв БПЛА "Shahed-136/131". Боєприпаси влучили у жилу п'ятиповерхівку та підприємство, пожежі ліквідовано.