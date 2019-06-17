В Николаеве в очистных сооружениях нашли эмбрион ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Николаеве работники станции канализационно-очистных систем при проведении чистки нашли эмбрион ребенка. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Николаевской области, передает УНН.
"16 июня до Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от работников станции канализационно-очистных систем о том, что во время проведения чистки они обнаружили тело якобы младенца", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы отделения и эксперт осмотрели найдено тело и предварительно пришли к выводу, что это эмбрион на стадии развития до 5 месяцев.
Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следственный открыл уголовное производство по ст. 134 УК Украины - незаконное производство аборта или стерилизации.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и роженицу.
Напомним, в Украине за январь-март 2019 года учтено 8 уголовных правонарушений относительно умышленного убийства матерью собственного новорожденного ребенка.