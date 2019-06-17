У Миколаєві в очисних спорудах знайшли ембріон дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Миколаєві працівники станції каналізаційно-очисних систем під час проведення чистки знайшли ембріон дитини. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП Миколаївської області, передає УНН.
"16 червня до Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від працівників станції каналізаційно-очисних систем про те, що під час проведення чистки вони виявили тіло нібито немовля", - йдеться в повідомленні.
На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи відділку та експерт оглянули знайдене тіло і попередньо дійшли до висновку, що це ембріон на стадії розвитку до 5 місяців.
Його направили на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ст. 134 КК України — незаконне проведення аборту або стерилізації.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події та породіллю.
Нагадаємо, в Україні за січень-березень 2019 року обліковано 8 кримінальних правопорушень стосовно умисного вбивства матір’ю власної новонародженої дитини.