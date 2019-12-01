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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Николаеве избили журналиста

В Николаеве избили журналиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В субботу в Николаеве неизвестный нанес телесные повреждения журналисту одного из интернет-изданий и скрылся, правоохранители устанавливают личность нападавшего. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

Так, сообщается, что в субботу, 30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по вол. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики, после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”, санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Киеве обокрали Национальный союз журналистов Украины.

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