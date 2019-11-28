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У Києві обікрали Національну спілку журналістів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві розшукують осіб, причетних до крадіжки з офісу Національної спілки журналістів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції. 

У четвер, 28 листопада, зранку до поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Хрещатик з будівлі, в якій розташован офіс Національної спілки журналістів України. На місце події відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Попередньо встановлено, що невідомі потрапили до приміщення через балкон та шляхом взлому сейфу викрали звідти гроші. Наразі правоохоронці проводять огляд місць подій, опитують працівників спілки, передивляються записи з камери відеонагляду.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на Донеччині чоловіка, який підозрюється у викраденні 3 тис. гривень з аптеки, відправили у СІЗО.

Українські Національні Новини

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