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В Киеве обокрали Национальный союз журналистов Украины

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве разыскивают лиц, причастных к краже из офиса Национального союза журналистов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В четверг, 28 ноября, утром в полицию поступило сообщение о краже на улице Крещатик из здания, в котором расположен офис Национального союза журналистов Украины. На место происшествия сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Донецкой области мужчину, который подозревается в похищении 3 тыс. гривен из аптеки, отправили в СИЗО.

Украинские Национальные Новости

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