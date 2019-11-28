В Киеве обокрали Национальный союз журналистов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве разыскивают лиц, причастных к краже из офиса Национального союза журналистов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В четверг, 28 ноября, утром в полицию поступило сообщение о краже на улице Крещатик из здания, в котором расположен офис Национального союза журналистов Украины. На место происшествия сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
Напомним, в Донецкой области мужчину, который подозревается в похищении 3 тыс. гривен из аптеки, отправили в СИЗО.