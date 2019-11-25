На Донеччині відправили у СІЗО чоловіка, який пограбував аптеку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Донеччині чоловіка, який підозрюється у викраденні 3 тис. гривень з аптеки, відправили у СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Донецькій області.
“За клопотанням Красноармійської місцевої прокуратури 32-річному чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж, поєднаний із проникненням у приміщення) КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — сказано у повідомленні.
Так, за версією слідства, 19 листопада 2019 року, близько 16:00, раніше неодноразово судимий за крадіжки та шахрайство чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, скористався відсутністю у торговій залі аптеки фармацевта, відвідувачів та став вибивати ногою двері, що ведуть до касової зони.
Внаслідок цих дій відчинилось вікно скляної вітрини, через яке зловмисник, не зважаючи на зауваження фармацевта, що повернувся до каси з підсобного приміщення, витягнув з ящика столу 3 000 грн та зник з місця злочину.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Слов’янський міськрайонний суд відправив до СІЗО чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї нарокозалежної дружини.