У Миколаєві побили журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В суботу у Миколаєві невідомий спричинив тілесні ушкодження журналісту одного із інтернет-видань та втік, правоохоронці встановлюють особу нападника. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
Так, повідомляється, що в суботу, 30 листопада близько 22:40 до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від кореспондента одного із місцевих видань про те, що біля будинку по віл. Садовій невідомий бризнув йому в очі невідомою речовиною та наніс декілька ударів в обличчя, після чого втік.
На місце події прибули правоохоронці та медики, які після огляду госпіталізували потерпілого.
Попередньо, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України “Умисне легке тілесне ушкодження”, санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на строк до одного року.
Тривають першочергові слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до вчинення злочину. Встановлюються всі обставини та мотиви злочину.
Як повідомляв УНН, цього тижня у Києві обікрали Національну спілку журналістів України.