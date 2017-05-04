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В Николаеве 11-летний ребенок угнал автомобиль и врезался в бордюр

Киев • УНН

 • 10822 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Николаеве 11-летний ребенок угнала автомобиль "ВАЗ-2101", после чего врезалась в бордюр. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

В Николаеве 11-летний ребенок угнал автомобиль и врезался в бордюр

Во время патрулирования микрорайона Варваровка внимание наряда патрульной полиции привлек автомобиль “ВАЗ-2101”, который въехал в бордюр возле дома. № 22 по ул. Веселиновская. Подойдя к машине, чтобы проверить все ли в порядке у водителя транспортного средства, правоохранители увидели, что за рулем сидит мальчик.

11-летний вор, признавшись в совершении преступления, рассказал, что, проходя по одной из улиц в с. Весеннем Николаевского района, увидел открытый автомобиль с ключом в замке зажигания. Неопытный “водитель” решил покататься, но, увлекшись поездкой, не справился с управлением и заехал на бордюр, где его и заметили правоохранители.

Сейчас автомобиль изъят и возвращен владельцу.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.289 УК Украины “Незаконное завладение транспортным средством”, санкция которой предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

В отношении несовершеннолетнего и его родителей собрано соответствующие материалы, которые направлены в суд для дальнейшего принятия решения.

Как сообщал УНН, в Киеве парень похитил водовоз, чтобы покатать брата.

Украинские Национальные Новости

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