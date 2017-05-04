У Миколаєві 11-річна дитина викрала автомобіль та врізалася в бордюр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Миколаєві 11-річна дитина викрала автомобіль "ВАЗ-2101", після чого врізалася в бордюр. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Під час патрулювання мікрорайону Варварівка увагу наряду патрульної поліції привернув автомобіль “ВАЗ-2101”, який в’їхав у бордюр біля буд. № 22 по вул. Веселинівській. Підійшовши до автівки, аби перевірити чи все гаразд у водія транспортного засобу, правоохоронці побачили, що за кермом сидить хлопчик.
11-річний крадій, зізнавшись у скоєнні злочину, розповів, що, проходивши по одній із вулиць у с. Весняному Миколаївського району, побачив відчинений автомобіль із ключем у замку запалювання. Недосвідчений “водій” вирішив покататись, але, захопившись поїздкою, не впорався із керуванням та заїхав на бордюр, де його і помітили правоохоронці.
Наразі автомобіль вилучено та повернуто власнику.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.289 КК України “Незаконне заволодіння транспортним засобом”, санкція якої передбачає накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
Відносно неповнолітнього та його батьків зібрано відповідні матеріали, які направлено до суду для подальшого прийняття рішення.
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