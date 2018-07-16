У Мэй заявили, что второго референдума по Brexit не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Второй референдум по Brexit не состоится. Об этом заявил в понедельник представитель британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Британский народ проголосовал за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет ... ни при каких обстоятельствах", - заявил пресс-секретарь Мэй.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегла от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. Мэй добавила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".
Как сообщал УНН, стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев.