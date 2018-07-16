У Мэй заявили, что второго референдума по Brexit не будет

"Британский народ проголосовал за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет ... ни при каких обстоятельствах", - заявил пресс-секретарь Мэй.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предостерегла от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. Мэй добавила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".

Как сообщал УНН, стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев.