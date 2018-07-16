У Мей заявили, що другого референдуму щодо Brexit не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Другий референдум щодо Brexit не відбудуться. Про це заявив у понеділок представник британського прем'єр-міністра Терези Мей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
"Британський народ проголосував за те, щоб покинути Європейський Союз. Другого референдуму не буде... ні за яких обставин", - заявив прес-секретар Мей.
Раніше прем'єр-міністр Великоъ Британії Тереза Мей застерегла від провалу переговорів щодо виходу країни з Євросоюзу. Мей додала, що займає жорстку позицію на переговорах з Брюсселем і не збирається "іти на компроміс в тому, що стосується національних інтересів".
Як повідомляв УНН, стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.