У жителя Одесской области подтвердили сибирскую язву
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одесской области подтверждено заболевание сибирской язвой у жителя с. Фараоновка. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает УНН.
“13 августа лабораторно подтверждено заболевание сибирской язвой у жителя с. Фараоновка Саратского района, находящегося в инфекционном отделении Саратской центральной райнной больницы. В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области на прошлой неделе выявили случай сибирской язвы. 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. Однако за медицинской помощью он не обращался. Также известно, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Лишь 7 августа он обратился к семейному врачу.