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На Одещині зареєстрували випадок сибірської виразки

На Одещині зареєстрували випадок сибірської виразки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Одеській області минулого тижня виявили випадок сибірської виразки. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

"За інформацією ДУ "Одеський ОЛЦ МОЗ України", 7 липня 2020 року до обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про випадок підозри на сибірську виразку", - повідомили в ЦГЗ.

За даними центру, при проведенні епідрозслідування було встановлено, що 3 серпня у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався.

Також повідомляється, що хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу.

Лише 7 серпня він звернувся до сімейного лікаря.

"Референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України виділила ДНК збудника сибірської виразки методом ПЛР. Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання. Організовано медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі", - йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Довідка. Сибірка — особливо небезпечна гостра інфекційна хвороба, яка спричиняється спороносною паличкою сибірки Bacillus anthracis, перебігає залежно від місця проникнення збудника, у шкірній або генералізованій (кишковій, легеневій, септичній) формі. Ця інфекція належить до зоонозів — тобто людина інфікується або від зараженої тварини, або від контакту зі шкірою та вовною. Основне джерело інфекції — хворі домашні травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. Тварини заражаються, з’ївши траву, інші корми або випивши інфікованої води. На сибірку найчастіше хворіють люди, які працюють із тваринами та тваринними продуктами — кістками, вовною, шкурою, м’ясом.

Як повідомляв УНН, раніше на півночі Китаю зафіксували ще одну смерть від чуми.

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