В Одесской области зарегистрировали случай сибирской язвы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одесской области на прошлой неделе обнаружили случай сибирской язвы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
"По информации ГУ "Одесский ОЛЦ МЗ Украины", 7 июля 2020 года в областной лабораторного центра поступило сообщение о случае подозрения на сибирскую язву", - сообщили в ЦОС.
По данным центра, при проведении эпидрасследования было установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался.
Также сообщается, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.
Только 7 августа он обратился к семейному врачу.
"Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР. Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведения полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге", - говорится в сообщении ЦОС.
Справка. Сибирская язва - особо опасная острая инфекционная болезнь, вызываемая спороносной палочкой сибирской язвы Bacillus anthracis, протекает в зависимости от места внедрения возбудителя, в кожной или генерализованной (кишечной, легочной, септической) форме. Эта инфекция относится к зоонозам - то есть человек инфицируется или от зараженного животного, или от контакта с кожей и шерстью. Основной источник инфекции - больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. Животные заражаются, съев траву, другие корма или выпив зараженную воду. Сибирской язвой чаще болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами - костями, шерстью, кожей, мясом.
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