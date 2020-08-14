У мешканця Одеської області підтвердили сибірську виразку

“13 серпня лабораторно підтверджено захворювання на сибірську виразку у мешканця с. Фараонівка Саратського району, який перебуває в інфекційному відділенні Саратської центральної райнної лікарні. В осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області минулого тижня виявили випадок сибірської виразки. 3 серпня у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. Проте за медичною допомогою не звертався. Також відомо, що хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу. Лише 7 серпня він звернувся до сімейного лікаря.