У жительницы Мукачево обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Мукачево лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у местной жительницы. Об этом сообщил местный медицинский центр "Семья" в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19 в нашем обществе на нашем уровне, хотя для окончательного подтверждения предстоит еще один результат, верифицированный другой лабораторией", - говорится в сообщении.
Так, коронавирус был обнаружен у 68-летней жительницы города Мукачево. Ее муж вернулся из Италии.
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Сегодня, 23 марта, утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада провела забор биоматериала и результат оказался положительным.
"Сейчас состояние стабильное, госпитализовуеться в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Мужчина находился на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта", - сообщили в медцентре.
Сейчас врачи формируют списки лиц, контактировавших с женщиной.
Напомним, что в двух жителей Волыни экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат.