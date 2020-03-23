У жительницы Мукачево обнаружили коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103980 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106650 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107296 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116680 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101679 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105934 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131675 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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У жительницы Мукачево обнаружили коронавирус

У жительницы Мукачево обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Мукачево лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у местной жительницы. Об этом сообщил местный медицинский центр "Семья" в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19 в нашем обществе на нашем уровне, хотя для окончательного подтверждения предстоит еще один результат, верифицированный другой лабораторией", - говорится в сообщении.

Так, коронавирус был обнаружен у 68-летней жительницы города Мукачево. Ее муж вернулся из Италии.

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Сегодня, 23 марта, утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада провела забор биоматериала и результат оказался положительным.

"Сейчас состояние стабильное, госпитализовуеться в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Мужчина находился на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта", - сообщили в медцентре.

Сейчас врачи формируют списки лиц, контактировавших с женщиной.

Напомним, что в двух жителей Волыни экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат.

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