У мешканки Мукачева виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Мукачеві лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у місцевої жительки. Про це повідомив місцевий медичний центр "Сім'я" у Facebook, передає УНН.
“Станом на 17:00 маємо один лабораторно підтверджений випадок на COVID-19 в нашій громаді на нашому рівні, хоча для остаточного підтвердження має бути ще один результат, верифікований іншою лабораторією”, — йдеться у повідомленні.
Так, коронавірус був виявлений у 68-річної жительки міста Мукачева. Її чоловік повернувся з Італії.
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Сьогодні, 23 березня, вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.
“Наразі стан стабільний, госпіталізовується в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги. Чоловік знаходився на самоізоляції, проте жінка відвідала парафіяльну церкву 20 та 21 березня”, — повідомили у медцентрі.
Наразі лікарі формують списки осіб, які контактували з жінкою.
Нагадаємо, що у двох волинян експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.