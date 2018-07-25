В МЭРТ надеются, что соглашение о ЗСТ с Израилем подпишут в ближайшее время

“Мы планируем как можно быстрее подписать Соглашение о свободной торговле Украина-Израиль. Без всякого сомнения это даст значительный толчок для наращивания взаимной торговли”, — сказал Кубив.

Он обратил внимание на то, что в 2017 году в Израиле купили на 21% больше украинских товаров и услуг чем в 2016 году. Всего почти 800 млн долларов. При этом возможностей для торговли и кооперации существует гораздо больше.

Как сообщал УНН ранее, за 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,5 млн долларов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом фиксируется положительное сальдо в 207,20 млн долларов.