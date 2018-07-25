У МЕРТ сподіваються, що угоду про ЗВТ з Ізраїлем підпишуть найближчим часом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна розраховує на швидке підписання угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Про це сказав на відкритті Українсько-Ізраїльського бізнес-форуму міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

“Ми плануємо якнайшвидше підписати Угоду про вільну торгівлю Україна-Ізраїль. Без жодного сумніву це дасть значний поштовх для нарощування взаємної торгівлі”, — сказав Кубів.

Він звернув увагу на те, що у 2017 в Ізраїлі купили на 21% більше українських товарів і послуг ніж у 2016 році. Всього на майже 800 млн доларів. При цьому можливостей для торгівлі та кооперації існує набагато більше.

Як повідомляв УНН раніше, за 5 місяців 2018 Україна та Ізраїль наторгували вже на 387,5 млн доларів, що на 5,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому фіксується позитивне сальдо у 207,20 млн доларів.

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