В сети появилось фото предполагаемого террориста в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В сети появилось фото мужчины, который возможно устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "РЕН ТВ", передает УНН.
Как сообщается, мужчину успели зафиксировать камеры наблюдения, установленные в метрополитене.
По предварительным данным он оставил рюкзак в вагоне и вышел.
На фото видно, что мужчина носит бороду. По данным издания, правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.