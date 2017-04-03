В сети появилось фото предполагаемого террориста в метро Санкт-Петербурга

Как сообщается, мужчину успели зафиксировать камеры наблюдения, установленные в метрополитене.

По предварительным данным он оставил рюкзак в вагоне и вышел.

На фото видно, что мужчина носит бороду. По данным издания, правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.