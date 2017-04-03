У мережі з'явилося фото ймовірного терориста в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга. Про це повідомляє "РЕН ТВ", передає УНН.
Як повідомляється, чоловіка встигли зафіксувати камери спостереження, встановлені в метрополітені.
За попередніми даними він залишив рюкзак в вагоні і вийшов.
На фото видно, що чоловік носить бороду. За даними видання, правоохоронці не виключають, що чоловік спеціально одягнувся таким чином, щоб ввести в оману слідство.
Як повідомляв УНН, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі . З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих .
Станом на 16:00 про українців серед загиблих в метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали ПП в метро Санкт-Петербурга терактом .