В сети распространяют кадры разрушенного Антоновского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В социальных сетях распространяют кадры разрушенного Антоновского моста. В частности, советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото моста, сообщает УНН.
Цитата
"Антоновский мост - все", - написал он под фото.
Детали
Народный депутат Алексей Гончаренко публикует видео, на котором российский "военкор" показывает два обрушенных пролета Антоновского моста.
Предполагается, что мост могли взорвать при выводе российской группировки с правого на левый берег.
Дополнение
Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.