В сети распространяют кадры разрушенного Антоновского моста

Цитата

"Антоновский мост - все", - написал он под фото.

Детали

Народный депутат Алексей Гончаренко публикует видео, на котором российский "военкор" показывает два обрушенных пролета Антоновского моста.

Предполагается, что мост могли взорвать при выводе российской группировки с правого на левый берег.

Дополнение

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.