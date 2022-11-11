У мережі розповсюджують кадри зруйнованого Антонівського мосту

Цитата

"Антонівський міст - все", - написав він під фото.

Деталі

Народний депутат Олексій Гончаренко публікує відео, на якому російський "воєнкор" показує два обвалені прольоти Антонівського мосту.

Передбачається, що міст могли підірвати під час виведення російського угруповання з правого на лівий берег.

Доповнення

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.