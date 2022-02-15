В Мелитополе завершили реконструкцию дома для временного проживания ВПЛ - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Мелитополе завершили реконструкцию дома для временного проживания почти 100 вынужденно перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Там уточнили, что работы продолжались с 1 октября 2021 года до 28 января 2022 года.
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“По состоянию на 15 февраля дом введен в эксплуатацию, подключен к электросети по постоянной схеме, полностью готов к заселению. Торжественное открытие объекта планируется 28 февраля”, — сообщили в министерстве.
Детали
Для внутренне перемещенных лиц в доме по адресу ул. Беляева, 16, предоставлены 24 квартиры: 4 однокомнатные; 18 двухкомнатных (в том числе 2 квартиры для маломобильных групп населения); 2 трехкомнатные.
“В данный момент все квартиры распределены, определены для проживания 24 семьи. Фактическое количество жителей составит 92 человека. Все квартиры для ВПЛ расположены на первом и втором этажах здания. Третий этаж реконструирован средствами города, он предусмотрен для предоставления жилья другим категориям населения”, — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции уточнили, что для ВПЛ отремонтировали и переоборудовали здание бывшего детского сада. Оно находилось в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатировалось.
"В соответствии с проектом, проведено его перепланировку и реконструкцию. За счет гранта правительства Германии (14,698 млн грн) здание полностью восстановлено с соблюдением современных стандартов энергосбережения.
В квартирах сделан качественный внутренний ремонт. Все они полностью отделаны необходимой сантехникой, кухонной мебелью и бытовой техникой. Возле дома обустроена детская площадка”, — информируют в министерстве.
Там добавили, что кроме ремонта указанного объекта, в рамках проекта УФСИ.VI за средства Правительства Германии в Мелитополе отремонтировали школу № 4, а также еще один объект жилья для ВПЛ на 4 квартиры, который уже заселен.
Также в министерстве отметили, что обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц является одним из главных приоритетов в работе вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
“В начале февраля она обсудила углубление сотрудничества с Германией в решении жилищной проблемы ВПО.
Кроме проектов, которые реализуют через УФСИ, Минреинтеграции сотрудничает с Немецким Банком развития KfW в проекте по обеспечению и улучшению условий проживания внутренне перемещенных лиц, что воплощается на Востоке Украины совместно с Международной организацией по миграции.
Также Правительство Германии через KfW финансирует проект предоставления льготных ипотечных кредитов для ВПЛ”, — уточнили в Минреинтеграции.