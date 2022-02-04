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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 41445 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ірина Верещук обговорила з представником уряду Німеччини допомогу Україні у будівництві житла для переселенців

Ірина Верещук обговорила з представником уряду Німеччини допомогу Україні у будівництві житла для переселенців

Київ • УНН

 • 62691 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук провела зустріч з парламентським статс-секретарем федерального міністерства економічного співробітництва й розвитку ФРН Нільсом Анненом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата:

“У нас є сім модульних містечок у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій.

З представником уряду Німеччини обговорили допомогу німців у будівництві на місці модульних містечок багатоквартирних будинків для розміщення переселенців”, — написала вона.

Українська сторона сфокусувала увагу німецьких партнерів і на вивченні можливості надання додаткових 10 млн євро для фінансування проекту з енергоефективної модернізації закладів меддопомоги “УФСІ VIII” бюджетом 13,1 млн євро, оскільки він продемонстрував високу ефективність.

Також Мінреінтеграції зацікавлене у розширенні співпраці з будівництва енергоефективного житла із комерційно обґрунтованим механізмом фінансування та подальшою передачею ВПО на умовах довгострокового лізингу в межах чинного проекту, фінансованого ФРН через KfW. Йдеться про додаткові цільові грантові кошти.

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