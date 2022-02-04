Ірина Верещук обговорила з представником уряду Німеччини допомогу Україні у будівництві житла для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук провела зустріч з парламентським статс-секретарем федерального міністерства економічного співробітництва й розвитку ФРН Нільсом Анненом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“У нас є сім модульних містечок у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій.
З представником уряду Німеччини обговорили допомогу німців у будівництві на місці модульних містечок багатоквартирних будинків для розміщення переселенців”, — написала вона.
Українська сторона сфокусувала увагу німецьких партнерів і на вивченні можливості надання додаткових 10 млн євро для фінансування проекту з енергоефективної модернізації закладів меддопомоги “УФСІ VIII” бюджетом 13,1 млн євро, оскільки він продемонстрував високу ефективність.
Також Мінреінтеграції зацікавлене у розширенні співпраці з будівництва енергоефективного житла із комерційно обґрунтованим механізмом фінансування та подальшою передачею ВПО на умовах довгострокового лізингу в межах чинного проекту, фінансованого ФРН через KfW. Йдеться про додаткові цільові грантові кошти.