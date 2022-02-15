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У Мелітополі завершили реконструкцію будинку для тимчасового проживання ВПО - Мінреінтеграції

У Мелітополі завершили реконструкцію будинку для тимчасового проживання ВПО - Мінреінтеграції

Київ • УНН

 • 12455 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Мелітополі завершили реконструкцію будинку для тимчасового проживання майже 100 вимушено переміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Там уточнили, що роботи тривали з 1 жовтня 2021 року до 28 січня 2022 року.

Цитата

“Станом на 15 лютого будинок введений в експлуатацію, підключений до електромережі за постійною схемою, повністю готовий до заселення. Урочисте відкриття об’єкту планується 28 лютого”, — повідомили у міністерстві.

Деталі

Для внутрішньо переміщених осіб у будинку за адресою вул. Беляєва, 16, надано 24 квартири: 4 однокімнатні; 18 двокімнатних (зокрема 2 квартири для маломобільних груп населення); 2 трикімнатні.

“Наразі всі квартири розподілені, визначено для проживання 24 сім’ї. Фактична кількість мешканців становитиме 92 особи. Усі квартири для ВПО розташовані на першому та другому поверхах будівлі. Третій поверх реконструйований коштами міста, він передбачений для надання житла іншим категоріям населення”, — йдеться у повідомленні.

В Мінреінтеграції уточнили, що для ВПО відремонтували та переобладнали будівлю колишнього дитячого садка. Вона перебувала в незадовільному стані та не експлуатувалася.

“Відповідно до проєкту, проведено її перепланування та реконструкцію. Коштом гранту Уряду Німеччини (14,698 млн грн) будівлю повністю відновлено з дотриманням сучасних стандартів енергозбереження.

У квартирах зроблено якісний внутрішній ремонт. Усі вони повністю оздоблені необхідною сантехнікою, кухонними меблями та побутовою технікою. Поблизу будинку облаштовано дитячий майданчик”, — інформують у міністерстві.

Там додали, що окрім ремонту зазначеного об’єкта, в межах проєкту УФСІ.VI за кошти Уряду Німеччини у Мелітополі відремонтували школу № 4, а також ще один об’єкт житла для ВПО на 4 квартири, який вже заселений.

Також, у міністерстві зазначили, що забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб є одним з головних пріоритетів у роботі віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

“На початку лютого вона обговорила поглиблення співпраці із Німеччиною у вирішенні житлової проблеми ВПО.

Крім проєктів, які реалізують через УФСІ, Мінреінтеграції співпрацює з Німецьким Банком розвитку KfW у проєкті із забезпечення й поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб, що втілюється на Сході України спільно із Міжнародною організацією з міграції.

Також Уряд Німеччини через KfW фінансує проєкт надання пільгових іпотечних кредитів для ВПО”, — уточнили в Мінреінтеграції.

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