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Подрыв автомобиля в Мелитополе: пострадал местный полицейский-коллаборант

Киев • УНН

 • 361061 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня в Мелитополе взорвался автомобиль. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, одним из "пострадавших" стал местный полицейский-коллаборант, передает УНН.

Цитата

"Очередной мелитопольский предатель получил по "заслугам". Одним из "пострадавших" после сегодняшнего взрыва авто в Мелитополе стал местный полицейский коллаборант", - сообщил Федоров.

Детали

По словам мэра, бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий решил построить яркую карьеру. После оккупации Мелитополя получил от захватчиков место начальника Линейного отдела милиции.

"Сегодня карьерный взлет предателя так же ярко закончился. По предварительным данным от взрыва ему оторвало ногу и стоит вопрос останется ли вторая", - резюмировал мэр.

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Напомним

23 декабря в центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.

По предварительной информации, в подорванном в центре Мелитополя автомобиле находился коллаборант, возглавлявший одно из оккупированных отделений полиции.

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