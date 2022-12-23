Підрив автівки в Мелітополі: постраждав місцевий поліцейський-колаборант
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні у Мелітополі вибухнуло авто. Як повдіомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, одним із "постраждалих" став місцевий поліцейський-колаборант, передає УНН.
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"Черговий мелітопольський зрадник отримав по "заслугах". Одним із "постраждалих" після сьогоднішнього вибуху авто у Мелітополі став місцевий поліцейський-колаборант", - повідомив Федоров.
Деталі
За словами мера, колишній співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Блавацький вирішив побудувати яскраву кар’єру. Після окупації Мелітополя отримав від загарбників місце начальника Лінійного відділу міліції.
"Сьогодні кар’єрний зліт зрадника так само яскраво закінчився. За попередніми даними від вибуху йому відірвало ногу й наразі стоїть питання чи залишиться друга", - резюмував мер.
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Нагадаємо
23 грудня у центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.
За попередньою інформацією, в підірваній в центрі Мелітополя автівці перебував колаборант, який очолював один із окупованих відділків поліції.