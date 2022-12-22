Відомий як "Шнир", "Шнира", "Блютуз": на Херсонщині підірвали машину колаборанта Андрія Штепи, він загинув

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"За попередніми даними, він загинув. Документи в машині на його прізвище, тіло, що обгоріло. Це був підрив", — повідомив росЗМІ окупаційний "глава" адміністрації району Павло Філіпчук.

За даними росЗМІ, у машині Штепи було закладено вибухівку.

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За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, Андрій Штепа відомий як "Шнир", "Шнира", "Блютуз".

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