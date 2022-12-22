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Відомий як "Шнир", "Шнира", "Блютуз": на Херсонщині підірвали машину колаборанта Андрія Штепи, він загинув

Відомий як "Шнир", "Шнира", "Блютуз": на Херсонщині підірвали машину колаборанта Андрія Штепи, він загинув

Київ • УНН

 • 548147 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Окупаційний голова селища Любимівка Херсонської області Андрій Штепа загинув під час підриву автомобіля. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на екстрені служби та депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає УНН.

Деталі

"За попередніми даними, він загинув. Документи в машині на його прізвище, тіло, що обгоріло. Це був підрив", — повідомив росЗМІ окупаційний "глава" адміністрації району Павло Філіпчук.

За даними росЗМІ, у машині Штепи було закладено вибухівку.

Додамо

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, Андрій Штепа відомий як "Шнир", "Шнира", "Блютуз".

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