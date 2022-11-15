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Вибух у Мелітополі: підірвали місцевого колаборанта трухіна

Вибух у Мелітополі: підірвали місцевого колаборанта трухіна

Київ • УНН

 • 301408 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали місцевого колаборанта дмитра трухіна – він перебуває в лікарні у "надтяжкому стані". Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів дмитра трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", – написав Федоров.

Деталі

За даними мера, гауляйтер – давній прихильник колаборантів євгена балицького і галини данильченко. Також він був депутатом Мелітопольської міської ради трьох скликань, зокрема від компартії та ОПЗЖ, брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради. При колишній владі колаборант був директором КП "Комунальна власність", згодом його вигнали з посади.

З початку повномасштабної війни в Україні трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Він повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Також допомогав збирати гроші для фінансування псевдореферендуму, додав Федоров.

Нагадаємо

Вранці 15 листопада у Мелітополі стався вибух біля чергового лігва російських окупантів.

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