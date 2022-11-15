Вибух у Мелітополі: підірвали місцевого колаборанта трухіна

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"Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів дмитра трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", – написав Федоров.

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За даними мера, гауляйтер – давній прихильник колаборантів євгена балицького і галини данильченко. Також він був депутатом Мелітопольської міської ради трьох скликань, зокрема від компартії та ОПЗЖ, брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради. При колишній владі колаборант був директором КП "Комунальна власність", згодом його вигнали з посади.

З початку повномасштабної війни в Україні трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Він повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Також допомогав збирати гроші для фінансування псевдореферендуму, додав Федоров.

Нагадаємо

Вранці 15 листопада у Мелітополі стався вибух біля чергового лігва російських окупантів.