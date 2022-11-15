Взрыв в Мелитополе: подорвали местного коллаборанта трухина

Цитата

"Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов дмитрия трухина, прямо возле подъезда дома. В сверхтяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", – написал Федоров.

Детали

По данным мэра, гауляйтер – давний поклонник коллаборантов евгена балицкого и галины данильченко. Также он был депутатом Мелитопольского городского совета трех созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ, участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета. При прежней власти коллаборант был директором КП "Коммунальная собственность", позже его выгнали с должности.

С начала полномасштабной войны в Украине трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Он вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Также помогал собирать деньги для финансирования псевдореферендума, добавил Федоров.

Напомним

Утром 15 ноября во временно захваченном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле очередного логова российских оккупантов.