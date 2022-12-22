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Известен как "Шнырь", "Шныра", "Блютуз": в Херсонской области взорвали машину коллаборанта Андрея Штепы, он погиб

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Оккупационный глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб во время подрыва автомобиля. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает УНН.

Детали

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, обгоревшее тело. Это был подрыв", — сообщил росСМИ оккупационный "глава" администрации района Павел Филипчук.

По данным росСМИ, в машине Штепы была заложена взрывчатка.

Добавим

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, Андрей Штепа известен как "Шнырь", "Шныра", "Блютуз".

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