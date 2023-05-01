В Мелитополе произошел "прилет" в месте базирования оккупантов

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в отель "Привал охотника", где базировались российские военные. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Мелитополь. У оккупантов немного пригорело в месте базирования.

Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу “Привал охотника”, где базировались оккупанты", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Позже советник мэра Мариуполя добавил в одном из сообщений: "Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт где было очень много российского мяса военных и их БК".

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