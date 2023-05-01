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У Мелітополі стався "прильот" в місці базування окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Мелітополь. В окупантів трохи пригоріло в місці базування.

Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в гостиницю “Привал охотніка”, де базувались окупанти", - повідомив Андрющенко.

Доповнення

Пізніше радник мера Маріуполя додав в одному з повідомлень: "Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт де було дуже багато російського м'яса військових та їх БК".

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