В Мексике эвакуировали 11 тыс. чел. из офисов банка после сообщений о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Из офисов испанского банка BBVA в Мехико 13 марта было эвакуировано около 11 000 человек, в том числе, в одном из самых высоких в столице небоскребов, куда полиция направила группу экспертов по взрывным устройствам после анонимных угроз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Эвакуация была проведена после того, как в офис банка пришли 2 анононимных электронных сообщения о заминировании.
После проверки полиции в течение двух часов офисные сотрудники смогли вернуться к работе.
Напомним, в трех разных регионах Украины Служба безопасности Украины разоблачила трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.