У Мексиці евакуювали 11 тис. осіб з офісів банку після повідомлень про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З офісів іспанського банку BBVA в Мехіко 13 березня було евакуйовано близько 11 тисяч осіб, в тому числі, в одному з найвищих в столиці хмарочосів, куди поліція направила групу експертів з вибухових пристроїв після анонімних погроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Евакуація була проведена після того, як в офіс банку прийшли 2 анононімні електронні повідомлення про замінування.
Після перевірки поліції протягом двох годин офісні співробітники змогли повернутися до роботи.
Нагадаємо, у трьох різних регіонах України Служба безпеки України викрила трьох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру.