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У Мексиці евакуювали 11 тис. осіб з офісів банку після повідомлень про замінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З офісів іспанського банку BBVA в Мехіко 13 березня було евакуйовано близько 11 тисяч осіб, в тому числі, в одному з найвищих в столиці хмарочосів, куди поліція направила групу експертів з вибухових пристроїв після анонімних погроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У Мексиці евакуювали 11 тис. осіб з офісів банку після повідомлень про замінування

Евакуація була проведена після того, як в офіс банку прийшли 2 анононімні електронні повідомлення про замінування.

Після перевірки поліції протягом двох годин офісні співробітники змогли повернутися до роботи.

Нагадаємо, у трьох різних регіонах України Служба безпеки України викрила трьох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру.

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