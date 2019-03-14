У Мексиці евакуювали 11 тис. осіб з офісів банку після повідомлень про замінування

КИЇВ. 14 березня. УНН. З офісів іспанського банку BBVA в Мехіко 13 березня було евакуйовано близько 11 тисяч осіб, в тому числі, в одному з найвищих в столиці хмарочосів, куди поліція направила групу експертів з вибухових пристроїв після анонімних погроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.