В Мексике два человека погибли в результате аварии на американских горках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Два человека погибли, еще двое получили травмы в субботу в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Инцидент произошел в парке развлечений La Feria de Chapultepec, когда последний вагон во время движения на американских горках сошел с рельсов, сообщила городская прокуратура.
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"Два человека погибли на месте", - сообщила прокуратура в Twitter, добавив, что две женщины пострадали, еще шесть человек получили психологическую помощь.