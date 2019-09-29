В Мексике два человека погибли в результате аварии на американских горках

Инцидент произошел в парке развлечений La Feria de Chapultepec, когда последний вагон во время движения на американских горках сошел с рельсов, сообщила городская прокуратура.

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"Два человека погибли на месте", - сообщила прокуратура в Twitter, добавив, что две женщины пострадали, еще шесть человек получили психологическую помощь.