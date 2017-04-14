На американських гірках у Меріленді застрягли 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Двадцять чотири людини застрягли біля верхньої частини 24-метрової гірки в штаті Меріленд, що у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sydney Morning Herald.
Як зазначає видання, про травми осіб, які застрягли на атракціоні, не повідомлялося.
PGFD video from scene at @SixFlagsDC High Angle Rescue. Everybody is doing good on board stalled car. Rescues starting. pic.twitter.com/aStBHoeMAf— Mark Brady (@PGFDPIO) 13 квітня 2017 р.
Аварійні служби зняли людей за допомогою виїзної корзини на задній частині пожежного автомобіля.
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Також йдеться про те, що було прийнято рішення спочатку зняти дітей, а потім усіх інших, хто залишився.
Додамо, що люди перебували на вершині гірки впродовж двох годин.
The plan is to remove children first. The first adult and 2 children are in the safety of our bucket and being prepared to be lowered PGFD pic.twitter.com/NFcSdZa4BV— Mark Brady (@PGFDPIO) 13 квітня 2017 р.