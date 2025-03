На американських гірках у Меріленді застрягли 24 людини

Як зазначає видання, про травми осіб, які застрягли на атракціоні, не повідомлялося.

PGFD video from scene at @SixFlagsDC High Angle Rescue. Everybody is doing good on board stalled car. Rescues starting. pic.twitter.com/aStBHoeMAf

— Mark Brady (@PGFDPIO) 13 квітня 2017 р.

Аварійні служби зняли людей за допомогою виїзної корзини на задній частині пожежного автомобіля.

Також йдеться про те, що було прийнято рішення спочатку зняти дітей, а потім усіх інших, хто залишився.

Додамо, що люди перебували на вершині гірки впродовж двох годин.

The plan is to remove children first. The first adult and 2 children are in the safety of our bucket and being prepared to be lowered PGFD pic.twitter.com/NFcSdZa4BV

— Mark Brady (@PGFDPIO) 13 квітня 2017 р.