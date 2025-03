На американских горках в Мэриленде застряли 24 человека

Как отмечает издание, о травмах людей, застрявших на аттракционе, не сообщалось.

PGFD video from scene at @SixFlagsDC High Angle Rescue. Everybody is doing good on board stalled car. Rescues starting. pic.twitter.com/aStBHoeMAf

- Mark Brady (@PGFDPIO) 13 апреля 2017

Аварийные службы сняли людей с помощью выездной корзины на задней части пожарного автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На американских горках во Флориде застряли 16 человек

Также говорится о том, что было принято решение сначала снять детей, а потом всех, кто остался.

Добавим, что люди находились на вершине горки в течении двух часов.

The plan is to remove children first. The first adult and 2 children are in the safety of our bucket and being prepared to be lowered PGFD pic.twitter.com/NFcSdZa4BV

- Mark Brady (@PGFDPIO) 13 апреля 2017