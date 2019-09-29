У Мексиці дві людини загинули в результаті аварії на американських гірках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Двоє людей загинули, ще двоє отримали травми в суботу в результаті аварії на американських гірках в парку розваг в Мехіко, передає УНН із посиланням на ВВС.
Інцидент стався в парку розваг La Feria de Chapultepec, коли останній вагон під час руху на американських гірках зійшов з рейок, повідомила міська прокуратура.
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"Двоє осіб загинули на місці", - повідомила прокуратура в Twitter, додавши, що дві жінки постраждали, ще шість осіб отримали психологічну допомогу.