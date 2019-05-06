У Меган Маркл начались роды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Букингемский дворец объявил, что у Меган Маркл – герцогини Сассексской, супруги британского принца Гарри - начались роды, передаёт УНН, ссылаясь на The Telegraph.
Она родит своего первого ребенка в ближайшие часы, ее муж находится рядом с ней, пишет издание.
Предполагается, что ребенок родится примерно на неделю позже, чем изначально ожидалось.
Сообщается, что герцогиня надеялась родить дома. По словам источников, этот план будет меняться по мере необходимости с медицинской точки зрения, поскольку дети, которые рождаются позже срока, нуждаются в тщательном присмотре.
Как сообщал УНН, принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет своего первого ребенка.