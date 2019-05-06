У Меган Маркл почалися пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Букінгемський палац оголосив, що у Меган Маркл - герцогині Сассекської, дружини британського принца Гаррі - почалися пологи, передає УНН, посилаючись на The Telegraph.
Вона народить свою першу дитину в найближчі години, її чоловік знаходиться поруч з нею, пише видання.
Передбачається, що дитина народиться приблизно на тиждень пізніше, ніж очікувалося.
Повідомляється, що герцогиня сподівалася народити вдома. За словами джерел, цей план буде змінюватися в міру необхідності з медичної точки зору, оскільки діти, які народжуються пізніше терміну, потребують ретельного догляду.
Як повідомляв УНН, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл можуть переїхати в Африку незабаром після появи на світ своєї першої дитини.