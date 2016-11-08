В Меджлисе ожидают новой волны арестов в Крыму

"Мы ожидаем, что в ближайшее время пройдет новая волна арестов, причем именно активистов. Мы точно знаем, что преследование и аресты по религиозным признакам продолжаться. Силовики нам открытым текстом говорят, что аресты в Строгоновке и Каменке не последние в так называемом "деле Хизб ут-Тахрир". Более того, они нам советуют, мол, не вмешивайтесь и не защищайте их, чтобы самим не попасть под раздачу", - сказал Н.Джелял.

12 октября в крымских поселках Строгоновка и Каменка были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Задержаны пять крымских татар по обвинению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустам Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.