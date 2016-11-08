У Меджлісі очікують нової хвилі арештів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял прогнозує нову хвилю арештів в анексованому Криму, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Ми очікуємо, що найближчим часом пройде нова хвиля арештів, причому саме активістів. Ми точно знаємо, що переслідування і арешти за релігійними ознаками триватимуть. Силовики нам відкритим текстом говорять, що арешти в Строгонівці і Кам'янці не останні в так званій "справі Хізб ут-Тахрір". Більш того, вони нам радять, мовляв, не втручайтеся і не захищайте їх, щоб самим не потрапити під роздачу", - сказав Н.Джелял.
12 жовтня в кримських селищах Строгонівка і Кам'янці були проведені обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. Затримано п'ять кримських татар за обвинуваченням в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустем Ісмаїлов, Узаір Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.
Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".
Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.